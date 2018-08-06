“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем

Ани Лорак не расходилась с мужем, сказал ее отец

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) не расходилась с мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, которого обвинили в измене.

У супругов все нормально, рассказал отец артистки Мирослав Куек “СтарХиту”.

“Все у них с Муратом нормально, они вместе... Не понимаю, зачем так преувеличивать, как противно рушить семью!”, — сказал собеседник издания.

Ранее СМИ писали, что Мурата Налчаджиоглу заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" бизнесмена.