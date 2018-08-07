Жених Регины Тодоренко собрался с концертом в «ДНР»

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Жених популярной украинской ведущей Регины Тодоренко певец Влад Топалов, известный по участию в группе Smash!, заявлен как один из участников концерта в оккупированном Россией Донецке.

При этом на ресурсах боевиков уже опубликована соответствующая афиша, где фигурирует имя Топалова.

Кроме Топалова на сцену также выйдут певец Вахтанг и группа 5sta Family. Отмечается, что концерт запланирован 12 августа и будет приурочен ко Дню строителя.

Ранее СМИ назвали дату родов и пол ребенка беременной Тодоренко.