Жених Регины Тодоренко собрался с концертом в «ДНР»

Кроме Топалова на сцену также выйдут певец Вахтанг и группа 5sta Family.
Жених популярной украинской ведущей Регины Тодоренко певец Влад Топалов, известный по участию в группе Smash!, заявлен как один из участников концерта в оккупированном Россией Донецке.
При этом на ресурсах боевиков уже опубликована соответствующая афиша, где фигурирует имя Топалова.
Кроме Топалова на сцену также выйдут певец Вахтанг и группа 5sta Family. Отмечается, что концерт запланирован 12 августа и будет приурочен ко Дню строителя.
Ранее СМИ назвали дату родов и пол ребенка беременной Тодоренко.