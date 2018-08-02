"Ух беременяшка жжет!": Регине Тодоренко не удалось скрыть живот за просторной одеждой

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы "Smash" Влад Топалов, засветила округлившийся живот во время танцев в студии "Русского радио".

Роликом, где Тодоренко лихо пляшет в черной просторной одежде, поделилась радиоведущая Алла Довлатова в Instagram.

Подписчики заметили округлившийся живот Регины, и расхвалили ее за зажигательный танец.

"Регина молодец, на таком сроке такие танцы", "Ух беременяшка жжет!", "Ого, телепузик какие "па" выкаблучивает", "Любимый колобочек!", "Регина класс! Беременная так танцует!", - радовались подписчики.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) 31 Июл 2018 в 11:23 PDT

Ранее СМИ назвали дату родов и пол ребенка беременной Тодоренко.