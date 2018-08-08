Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ

Украинский композитор и продюсер не сможет попасть в страны-члены ЕС до 2020 года, узнали журналисты.
Украинскому композитору и продюсеру Константину Меладзе запретили въезд в страны-члены Европейского Союза.
Композитор не сможет попасть в государства ЕС до 2020 года, сообщает "24 канал" со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины.
По данным издания, продюсеру запретили въезд в страны-члены Евросоюза из-за проблем с паспортом.
Ранее СМИ писали, что Константин Меладзе был задержан венгерскими пограничниками на выезде из Закарпатской области Украины из-за помарок в паспорте.