На выезде из Украины в ЕС с Меладзе произошел конфуз

Константин Меладзе не привел в порядок паспорт перед поездкой в ЕС

Украинский композитор и продюсер Константин Меладзе был задержан венгерскими пограничниками на выезде из Закарпатской области.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на информацию Мукачевского пограничного отряда, причиной задержания стали помарки в паспорте музыканта.

Отмечается, что Меладзе на автомобиле пересек КПП «Лужники» в сторону на выезд из Украины в Европейский Союз 6 августа около 18:40.

Венгерские пограничники задержали его для дальнейших разбирательств, поскольку помарки в паспорте являются нарушением.

Чем закончился инцидент – неизвестно. Однако украинские пограничники отмечают, что назад через данный пропускной пункт Меладзе не возвращался.

Напомним, ранее Вера Брежнева и ее супруг Константин Меладзе поделились подробностями личной жизни.