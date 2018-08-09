Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата

Энрике Иглесиас осенью выступит в Киеве / facebook.com/Enrique

В Киеве осенью на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" выступит испанский певец Энрике Иглесиас.

Мероприятие состоится 30 сентября, написал исполнитель на своей странице в Facebook.

"Украина! Билеты на мое шоу… поступят в продажу уже в понедельник, 20 августа, ровно в 00:00!", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ узнали, что 16 декабря 2017 года российская теннисистка Анна Курникова родила от Энрике Иглесиаса близнецов. Пара вместе с 2001-го. Еще в 2011-м во время концерта в РФ певец представил спортсменку зрителям как свою жену, но позже признался, что просто "увлекся моментом", а официально брак не был заключен.