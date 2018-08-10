Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"

Яна Беляева / Facebook

Киевлянка Яна Беляева, с которой якобы изменил своей супруге певице Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, устроила агрессивную отповедь своим интернет-ненавистник.

«Instagram меня разблокировал, так что хочу предупредить своих хейтеров – с сегодняшнего дня за каждый плохой коммент− в блок. Вы меня, мягко говоря, уже достали», − написала девушка на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же покинул свой клуб. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.