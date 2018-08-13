"Говномуж". Ани Лорак без улыбки и в черных очках покрасовалась в платье-карандаш

Ани Лорак позировала в платье-карандаш и в черных очках / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена без улыбки в белом длинном платье-карандаш и в черных солнцезащитных очках.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram до концерта в российском городе Сочи, за 14 часов фото собрало более 116 тысяч лайков.

Исполнительницу сфотографировали, когда она стояла с микрофоном в руках. Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Говномуж", — отметила verolena_69. "Самая лучшая!!! №1 на всем белом свете)))", — написала amelimilana. "Ух. Ну и фигура! Обалдеть, как красиво. Как статуэточка точеная", — считает veronika_magerramova.

Ани Лорак позировала в платье-карандаш и в черных очках / instagram.com/anilorak

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.