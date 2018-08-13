Ассия Ахат поразила фанатов смелым нарядом

Ассия Ахат покрасовалась в смелом наряде / instagram.com/ahhattassia

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат (Инесса Данилова) поразила фанатов дерзким образом.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором запечатлена в необычном пиджаке, который оголял часть ее груди.

"Много планов на год. И очень многое нужно успеть. И в очень короткие сроки подготовить массу работы. А как по-другому? Если не спешить, ничего хорошего не произойдет. А произойдет с кем-то другим... ", - подписала фото знаменитость.

Подписчики отметили, что Ахат выглядит потрясающе.

"Успехов!", "Потрясающая", "Сводишь меня с ума", - расхвалили подписчики.

Ранее Ассия Ахат покрасовалась в Париже в сарафане с глубоким декольте.