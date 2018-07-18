Ассия Ахат покрасовалась в Париже в сарафане с глубоким декольте, фото

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат (Инесса Данилова) выложила в Интернет фотографии, на которых запечатлена в сарафане с глубоким декольте.

Снимки были сделаны в столице Франции Париже, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото исполнительница запечатлена в одном из парижских заведений. Снимки по-разному прокомментировали интернет-пользователи.

"Горячая девушка", "Секси", — считает sweet_sexy_girls1. "Как всегда на высоте… платье… Бомбей!", — отметила vikaclub.

Напомним, в октябре 2016 года Ассия Ахат была на чате в "Главреде" и ответила на ряд вопросов читателей. В частности, певица рассказала о своем детстве. Ознакомиться с ее ответами можно здесь.