"Скільки нас": "Океан Ельзы" представил новый сингл

Океан Ельзы представил новый трек

Известная украинская рок-группа "Океан Ельзи" презентовала новый трек " Скільки нас ".

Аудио появилось на официальном YouTube-канале группы Океан Ельзи.

Музыку и слова песни написал лидер музыкального коллектива Святослав Вакарчук. В анонсе трека музыканты отметили, что не будут описывать, о чем песня.

"Обычно дальше рассказывают о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать и что должен услышать слушатель. Мы так делать не будем. Ниже - текст песни, в нем все это есть. Почти все. Единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце "сколько нас" - "?" или "!" - говорится в описании к треку.

Музыканты уже получили первые отзывы о новом треке: одни пользователи YouTube восхитились треком, другие же из-за обложки композиции, которая похожа на выборный бюллетень, посчитали, что эта песня с политическим подтекстом.

"Как всегда, очень круто, а главное актуально!", - отметила Татьяна Иванова. "Гимн молодежи? Спасибо, хороший рок и текст актуальный", - написала Наталия Ижевская. "Обложка намекает, что "Славик все-таки да?", - поинтересовалсяTheMetalchord. "Это чтоб подсчитать потенциальных избирателей?﻿", - спросил starway.

Ранее Океан Ельзы выпустил нестандартный клип о влюбленных.