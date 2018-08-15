"Скільки нас": "Океан Ельзы" представил новый сингл

Музыканты выпустили красноречивый трек.
Известная украинская рок-группа "Океан Ельзи" презентовала новый трек " Скільки нас ".
Аудио появилось на официальном YouTube-канале группы Океан Ельзи.
Музыку и слова песни написал лидер музыкального коллектива Святослав Вакарчук. В анонсе трека музыканты отметили, что не будут описывать, о чем песня.
"Обычно дальше рассказывают о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать и что должен услышать слушатель. Мы так делать не будем. Ниже - текст песни, в нем все это есть. Почти все. Единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце "сколько нас" - "?" или "!" - говорится в описании к треку.
Музыканты уже получили первые отзывы о новом треке: одни пользователи YouTube восхитились треком, другие же из-за обложки композиции, которая похожа на выборный бюллетень, посчитали, что эта песня с политическим подтекстом.
"Как всегда, очень круто, а главное актуально!", - отметила Татьяна Иванова. "Гимн молодежи? Спасибо, хороший рок и текст актуальный", - написала Наталия Ижевская. "Обложка намекает, что "Славик все-таки да?", - поинтересовалсяTheMetalchord. "Это чтоб подсчитать потенциальных избирателей?", - спросил starway.
Ранее Океан Ельзы выпустил нестандартный клип о влюбленных.