Драка и кровь: "Океан Ельзы" выпустил нестандартный клип о влюбленных

Известная украинская рок-группа "Океан Ельзи" презентовала новый клип на песню "В небо жене".

Видео появилось на официальном YouTube-канале группы Океан Ельзи.

Музыку и слова песни написал лидер музыкального коллектива Святослав Вакарчук, съемки проходили в конце мая в Киеве.

По сюжету, двое влюбленных дерутся на ринге за большую сумму денег. Режиссер клипа Анна Бурячкова в видеоработе хотела показать, что отношения – это тоже тяжелый труд.

"Для меня эта песня с первого прослушивания счастливая и болезненная одновременно. Хотелось метафорически показать, через что проходят влюбленные люди, которые, возможно, слишком быстро стали друг для друга всем миром. Иногда, для того, чтобы" переиздать "свою любовь, надо пройти сквозь огонь отношений. И только после этого понять, насколько важно оставаться рядом и поддерживать свет и тьму близкого человека", - отметила режиссер.

Ранее Святослав Вакарчук опубликовал ироничную афишу, с помощью которой приглашает всех желающих на концерт "Океан Ельзи" в честь Дня Независимости Украины, который якобы будет четырехчасовой лекцией на тему "Ничего кроме квантовой физики".