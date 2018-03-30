"Океан Эльзы" впервые за долгое время порадовали поклонников новым клипом

Культовая украинская рок-группа "Океан Эльзы" после длительного перерыва презентовала новую песню "Без тебе" и клип на нее.

"Весна всегда приходит неожиданно", - отметили в своем Facebook музыканты, приложив к нему свежий ролик.

Автором слов песни стал Святослав Вакарчук, режиссером клипа стала Анна Бурячкова.

Съемки проходили на западном побережье США во время пребывания Святослава Вакарчука на весеннем семестре в университете Стэнфорд.

Фанаты группы увидят в клипе Лос-Анджелес, Buena Vista Park (Сан-Франциско), пляж Эль Матадор (El Matador State Beach), дороги и пустыни Калифорнии.

В сьемках клипа также приняли участие 13 пар близнецов.

Ранее в Сети опубликовали уникальные архивные фото группы "Океан Эльзы".