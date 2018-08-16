Продюсер рассказал о состоянии впавшей в кому звезды 90-х Нины Кирсо

Нина Кирсо уже третий месяц не выходит из комы после инсульта / Фото: Facebook/Нина Кирсо

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил о состоянии известной в 90-х годах певицы, солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо, которая уже более двух месяцев находится в состоянии беспамятства.

"Мы в России молимся за Нину", - подписал музыкант совместное фото с исполнительницей в Instagram.

Разин сообщил, что сейчас Кирсо находится киевской клинике, помогают певице сотрудники одного из украинских телеканалов.

/ Фото: Instagram/Андрей Разин

Напомним, группа "Фристайл" образовалась в ноябре 1988 года в Полтаве. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную музыкальную деятельность. Нина Кирсо принимала участие в записи всех девяти альбомах группы. Весь женский репертуар коллектива - это песни, исполненные Ниной. Самые известные из них: "Кораблик любви", "С днем рожденья, мама", "Цветет калина", "Я тебе не верю", "Три сосны", "Фонари", "Белая береза" (дуэт с С.Дубровиным), "Ты ни в чем не виноват".

Как известно, Кирсо стало плохо 1 июня. Когда ее доставили в больницу, врачи констатировали инсульт и сделали операцию.