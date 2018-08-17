"Шо за пинап-богиня?": Надя Дорофеева восхитила поклонников ретро-образом

Знаменитость побывала на VIP – вечеринке известного бренда одежды.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась фото своего образа, который она создала для посещения VIP – вечеринки швейцарского бренда одежды H&M.
На своей странинце в Instagram она поделилась парой фото, на которых позирует с прической и макияжем в стиле пинап.
"И вам настроения", - подписала снимок певица.
Подписчики знаменитости восхитились ее ретро-образом, назвав ее пинап-богиней.
"Шо за пинап-богиня?", "Тебе с этой прической очень красиво", "Такая милая и смешная", - писали комплименты подписчики.
Ранее Надя Дорофеева возмутила фанатов странным нарядом.