" А почему трусы видно?": Надя Дорофеева возмутила фанатов странным нарядом

13 августа 2018, 15:46

Артистка поделилась снимком со сьемок клипа «Глубоко».

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева покрасовалась в странном наряде / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась с подписчиками снимком в образе с совместного клипа с Monatik «Глубоко».

Певица выставила фото в Instagram, на котором она запечатлена в необычном наряде: полупрозрачных белых лосинах, через которые видны высокие трусы, и в желтой блузе с объемными плечами.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок певицы: одни сочли ее наряд вульгарным.

" Не очень прилично!", "А почему трусы видно?", " У тебя трусы кое-куда лезут", "Трусы с колготами...", "Боже мой, как тебе не стыдно, твои фото смотрят дети!", - критиковали юзеры.

Другие же наоборот расхвалили за креативное сочетание вещей.

"Самая лучшая!", "Ты очень классная, и костюм твой превосходный", "Мега крутой образ, Надя! Всегда вдохновляешь", - расхваливали подписчики.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева поделилась чувственным фото в "секси"-позе.

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певица фото Надя Дорофеева
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