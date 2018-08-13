" А почему трусы видно?": Надя Дорофеева возмутила фанатов странным нарядом

Надя Дорофеева покрасовалась в странном наряде / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась с подписчиками снимком в образе с совместного клипа с Monatik «Глубоко».

Певица выставила фото в Instagram, на котором она запечатлена в необычном наряде: полупрозрачных белых лосинах, через которые видны высокие трусы, и в желтой блузе с объемными плечами.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок певицы: одни сочли ее наряд вульгарным.

" Не очень прилично!", "А почему трусы видно?", " У тебя трусы кое-куда лезут", "Трусы с колготами...", "Боже мой, как тебе не стыдно, твои фото смотрят дети!", - критиковали юзеры.

Другие же наоборот расхвалили за креативное сочетание вещей.

"Самая лучшая!", "Ты очень классная, и костюм твой превосходный", "Мега крутой образ, Надя! Всегда вдохновляешь", - расхваливали подписчики.

⚡️ Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 13 Авг 2018 в 2:51 PDT

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