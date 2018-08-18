"То она православная, то она портовая шл*ха": фанаты обвинили Анастасию Волочкову в лицемерии

18 августа 2018, 11:50

Фото знаменитости в Instagram кардинально отличаются: на одних она позирует обнаженной, на других – демонстрирует свою религиозность.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова вновь разозлила подписчиков / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова отправилась отдыхать в Грецию – там она находится на острове Корфу. Здесь она посетила монастырь иконы Божьей матери Кассопитра, где встретилась с настоятелем отцом Поликарпом.

"Схиандримандрит Поликарп благословил меня написать добрые слова и призвать многих к благоразумию и доброте. Святую Феодору я поблагодарила за победу в суде. А мою подругу Наталию @visitcorfutour я благодарю за встречи с замечательными людьми, за знакомство с Корфу и за человеческое внимание. И за подаренный этот белый платок, который за эти дни пропитан чистой энергетикой молитв многих храмов, посещенных мной", - написала знаменитость на своей странице в Instagram.

Подписчики балерины указали ей на то, что она с ошибкой написала чин настоятеля: "Схиархимандрит. До чего невежественна и глупа, "благословенная" ты наша".

Также юзеры были шокированы лицемерием Волочковой – она известна многим своими провокационными фото и видео, на которых позирует в далеко не самом скромном виде.Так, за день до встречи с настоятелем она опубликовала фото топлес, прикрыв обнаженную грудь иероглифами.

"Ей нужна помощь психиатра, то она православная, то она портовая шлюха", "Следующее фото будет на растопырку", "Лицемерка", "Еще недавно голые фото выкладывала, теперь типо "святоша", "Ходит по монастырям, берет благословение, а потом голая светится! Настя, аууу, опомнитесь", -  возмущались подписчики.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором она запечатлена полностью обнаженной.

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Анастасия Волочкова балерина
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