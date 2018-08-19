"Женщина не хотела жить". Отец Кузьмы рассказал о поклонниках на могиле певца: опубликовано видео

На могилу певца приходят фанаты / УНИАН

Отец погибшего в ДТП украинского исполнителя Андрея Скрябина рассказал, как встречает на могиле сына поклонников, которые до сих пор находят в его песнях умиротворение.

Виктор Кузьменко в эфире "Правда.Наживо" поделился историей 66-летней жительницы Вильнюса, которая из другой страны уже четвертый год подряд приезжает в день рождения исполнителя на кладбище.

"У нее была такая предыстория: три года перед смертью Андрея, у нее умер муж. Он был неизлечимо болен. И после этой трагедии женщина практически впала в транс – не хотела жить. А когда познакомилась с песнями его, с выступлениями на концертах, фестивалях, а также его интервью – к ней вернулась жизнь", - сказал он.

Отец Скрябина рассказал, что при жизни дни рождения его сын предпочитал отмечать в тесном семейном кругу.

"Андрей не любил таких громких собраний. Он любил отмечать вместе с нами, в семейном кругу. Когда приезжал в Брюховичи – съезжалась вся семья, и в этом кругу и было наилучшее празднование. Или брал жену и дочь, и ехал путешествовать", - подчеркнул он.

Напомним, утром 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко на автомобиле Toyota Sequoia в Криворожском районе Днепропетровская область в районе села Терноватка на закруглении дороги врезался в молоковоз, от полученных травм музыкант погиб на месте происшествия.

Позже журналисты нашли таинственного "свидетеля" аварии, в которой три года назад погиб украинский музыкант Андрей Кузьменко, он утверждал, что ДТП подстроили.