Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время своего выступления

20 августа 2018, 20:35

Концерт Мэнсона в итоге был в срочном порядке отменен.

Мэрилин Мэнсон не первый раз теряет сознание на сцене
Мэрилин Мэнсон не первый раз теряет сознание на сцене / EPA/UPG

49-летний эпатажный "пионер шок-рока" Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо на сцене во время своего выступления - он давал концерт в Хьюстоне. Мэнсону стало плохо во время исполнения композиции Sweet Dreams - кавер-версии песни группы Eurythmics.

По завершении песни музыкант рухнул на сцену и некоторое время лежал. Когда его сумели привести в чувство, Мэнсон попытался подняться и продолжить выступление, однако из-за своего самочувствия вынужден уйти со сцены, хотя успел выполнить только Читайте также"Вы заставили Москву кричать, как вашу с*чку": Мэрлин Мэнсон обратился к украинской публикепять песен, сообщает NME

Позднее, объясняя этот инцидент, Мэнсон заявил, что он перегрелся на сцене, и получил тепловой удар.

У Мэрилина Мэнсона это уже не первый случай потери сознания на сцене. В 2013 году он потерял сознание во время концерта в Канаде, тогда музыканта госпитализировали.

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