"Бухой жирный тюлень": Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за странного видео

Анастасия Волочкова покрасовалась на отдыхе / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова отправилась отдыхать в Грецию, и неустанно делится с подписчиками фото и видео своего досуга.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась роликом, на котором она отдыхает на лежаке в купальнике. В ролике она рассказала, что загорает на солнце, купается, и вечером заглядывает в таверну.

"Когда просто хорошо", - кратко подписала видео Волочкова.

Подписчики отметили, что, судя по ее речи, балерина уже побывала в таверне, где перебрала с алкоголем.

"Бухой жирный тюлень", "Этот видос явно после таверны?", "Место жесть, в деревне у бабушки", "Вроде хвастается, что шикарно отдыхает, а лежит на лежаке без матраса на одном полотенце", "Ну как что еще можно сказать... Скажи, голая бабушка, что еще не говорила: что утопаешь в роскоши, что твои натруженные и талантливые ноженьки отдыхают, что сожрала весь шпинат на острове", - критиковали юзеры.

Ранее Анастасию Волочкову экстренно госпитализировали.