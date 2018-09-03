Украинские звезды, которые повели детей в школу: фотогалерея

В день, когда начался очередной учебный год (2018/2019) своих отпрысков повели в школы не только миллионы рядовых украинцев, но и звезды шоу-бизнеса с медийными персонами.

Естественно, такое нерядовое событие они отразили во многочисленных снимках и постах в социальных сетях. К слову, в первый класс в нынешнем году пошли дочери телеведущего Анатолия Анатолича, Ольги Поляковой, Андрея Доманского и Лилии Ребрик

Кроме того, в очередной раз отправили своих детей на учебу бывшие солистки "ВИА Гра" Вера Брежнева и Анна Седакова, а также телеведущие Александр Педан, Сергей Притула,

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ани Лорак и ее супруг, недавно уличенный в измене, отвели дочку Софию в первый класс.