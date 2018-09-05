"Нет ни чести, ни совести": Верка Сердючка выступила на афтепати "Новой волны" в России

5 сентября 2018, 13:33

Украинская знаменитость впервые за долгое время отправилась с выступлением в РФ.

Сердючка
Верка Сердючка выступила в Сочи

Украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко (сценический псевдоним - Верка Сердючка) стал специальным гостем афтепати открытия "Новой волны-2018" в Сочи. Артист впервые за долгое время выступил на публичном мероприятии в России.

Видео с афтепати на своей странице в Instagram поделился Сергей Лазарев. Во время исполнения песни "Я не поняла" Сердючки Лазарев и Ани Лорак зажигательно станцевали на сцене.

По словам Лазарева, именно Сердючка и ее концертная "мама" вытащили их на сцену, кроме того, в первом ряду подпевала известному хиту супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Подписчики певца раскритиковали их танцы с Лорак, и раскритиковали Данилко за выступление перед российскими звездами.

"Это супруга Димитрия Анатольевича пританцовывает?", "Данилко теперь как домой вернется? Его в Украину пустят?", "Теперь, видимо, выйдет новая песня - "Раша хелоу", "Нет ни чести, ни совести у наших певцов и жен политиков","В вышыванках на сцене в России, очень круто, Данилко...патриот своей страны", "Что за пошлые скакания Ани Лорак, ужас, ритуальный танец аборигенов и то лучше, танцевать не умеет", - писали юзеры.

Отметим, что о выступлении Сердючки на афтепати нигде не афишировалось.

Ранее Верка Сердючка покорила фанатов взрывным роликом.

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Ани Лорак Сергей Лазарев Новая волна Верка Сердючка
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