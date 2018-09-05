"Нет ни чести, ни совести": Верка Сердючка выступила на афтепати "Новой волны" в России

Украинская знаменитость впервые за долгое время отправилась с выступлением в РФ.
Украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко (сценический псевдоним - Верка Сердючка) стал специальным гостем афтепати открытия "Новой волны-2018" в Сочи. Артист впервые за долгое время выступил на публичном мероприятии в России.
Видео с афтепати на своей странице в Instagram поделился Сергей Лазарев. Во время исполнения песни "Я не поняла" Сердючки Лазарев и Ани Лорак зажигательно станцевали на сцене.
По словам Лазарева, именно Сердючка и ее концертная "мама" вытащили их на сцену, кроме того, в первом ряду подпевала известному хиту супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Сегодня прошел концерт открытия Новой волны 2018. А следом отгремело Afterparty Открытия!! White party! Dress code: белые костюмы! Было очень красиво и весело! Специальный гость Верка Сердючка! Мы все очень давно не видели Андрея Данилко и он конечно зажег! Нас с Каролиной @anilorak Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по-полной! Прошу заметить (!!!!!), что мы Абсолютно трезвы ( тем более , что на нас смотрит из первого ряда Светлана Владимировна Медведева) , Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали!! Верка, с Возвращением!)) #Дружба #АниЛорак #СергейЛазарев #АндрейДанилко #ВеркаСердючка #НоваяВолна #дружбанародов #afterparty спасибо за видео Андрею Разыграеву @razygraev
Подписчики певца раскритиковали их танцы с Лорак, и раскритиковали Данилко за выступление перед российскими звездами.
"Это супруга Димитрия Анатольевича пританцовывает?", "Данилко теперь как домой вернется? Его в Украину пустят?", "Теперь, видимо, выйдет новая песня - "Раша хелоу", "Нет ни чести, ни совести у наших певцов и жен политиков","В вышыванках на сцене в России, очень круто, Данилко...патриот своей страны", "Что за пошлые скакания Ани Лорак, ужас, ритуальный танец аборигенов и то лучше, танцевать не умеет", - писали юзеры.
Отметим, что о выступлении Сердючки на афтепати нигде не афишировалось.
Ранее Верка Сердючка покорила фанатов взрывным роликом.