"Нет ни чести, ни совести": Верка Сердючка выступила на афтепати "Новой волны" в России

Верка Сердючка выступила в Сочи

Украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко (сценический псевдоним - Верка Сердючка) стал специальным гостем афтепати открытия "Новой волны-2018" в Сочи. Артист впервые за долгое время выступил на публичном мероприятии в России.

Видео с афтепати на своей странице в Instagram поделился Сергей Лазарев. Во время исполнения песни "Я не поняла" Сердючки Лазарев и Ани Лорак зажигательно станцевали на сцене.

По словам Лазарева, именно Сердючка и ее концертная "мама" вытащили их на сцену, кроме того, в первом ряду подпевала известному хиту супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Подписчики певца раскритиковали их танцы с Лорак, и раскритиковали Данилко за выступление перед российскими звездами.

"Это супруга Димитрия Анатольевича пританцовывает?", "Данилко теперь как домой вернется? Его в Украину пустят?", "Теперь, видимо, выйдет новая песня - "Раша хелоу", "Нет ни чести, ни совести у наших певцов и жен политиков","В вышыванках на сцене в России, очень круто, Данилко...патриот своей страны", "Что за пошлые скакания Ани Лорак, ужас, ритуальный танец аборигенов и то лучше, танцевать не умеет", - писали юзеры.

Отметим, что о выступлении Сердючки на афтепати нигде не афишировалось.

Ранее Верка Сердючка покорила фанатов взрывным роликом.