"Я, ты, он, она": появился тизер фильма с участием Дорофеевой и Зеленского

Комедия появится в кино 27 декабря / http://kvartal95.com

Студия "Квартал 95" опубликовала первый официальный трейлер новой романтической комедии "Я, ты, он, она" при поддержке Госкино.

Ролик появился на официальном YouTube-канале Студии "Квартал 95".

В сюжете ленты главными героями являются супруги Максима и Яны, которые после 10 лет супружеской жизни решили развестись, и пытаются найти счастье вне брака. Однако суд согласно закона предоставляет паре месяц для примирения и именно в этот период главные герои попадают в неожиданные и забавные ситуации, которые могут все перевернуть.

В сьемках фильма принимали участие актеры студии Владимир Зеленский и Евгений Кошевой, также солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, экс-ведущая известного тревел-шоу Настя Короткая, литовская актриса Агне Грудите, музыкант Сергей Бабкин, актриса Ольга Сумская и другие знаменитости.

Премьера фильма запланирована на 27 декабря 2018 года.

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