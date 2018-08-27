В сети появился тизер нового сезона сериала "Настоящий детектив"

27 августа 2018, 11:41

Сериал выйдет на экраны в январе 2019 года.

Настоящий детектив
Вышел тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив" / Скриншот из видео youtube.com/HBO

Телеканал HBO опубликовал первый тизер предстоящего третьего сезона сериала "Настоящий детектив".

Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.

Главную роль в новых эпизодах исполнит лауреат премии "Оскар" за фильм "Лунный свет" Махершала Али.

В третьем сезоне события будут происходить на Среднем Западе, в одном из округов штата Миссури под названием Озарк, где детективам Уэйну Хейсу и Роланду Уэсту предстоит расследовать загадочные исчезновения детей.

Сериал выйдет на экраны в январе 2019 года.

Ранее вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом.

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