В сети появился тизер нового сезона сериала "Настоящий детектив"

Сериал выйдет на экраны в январе 2019 года.
Телеканал HBO опубликовал первый тизер предстоящего третьего сезона сериала "Настоящий детектив".
Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.
Главную роль в новых эпизодах исполнит лауреат премии "Оскар" за фильм "Лунный свет" Махершала Али.
В третьем сезоне события будут происходить на Среднем Западе, в одном из округов штата Миссури под названием Озарк, где детективам Уэйну Хейсу и Роланду Уэсту предстоит расследовать загадочные исчезновения детей.
Сериал выйдет на экраны в январе 2019 года.
Ранее вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом.