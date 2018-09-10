В Питере "Дукалис" попал в аварию

Инцидент произошел в понедельник, в авто "на приличной скорости въехали".
В понедельник, 10 сентября, в российском Санкт-Петербурге актер Сергей Селин, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" (сыграл роль Дукалиса) на автомобиле попал в ДТП.
Авария произошла на площади Восстания (находится недалеко от Московского вокзала), пишет StarHit.
По данным издания, артист и его пассажиры не пострадали.
"На самом деле мне просто в зад машины въехал Hyundai Solaris, когда мы на красном стояли. Мы с супругой (вторая жена — Анна — Ред.) отделались легким испугом, мы ехали парту ребенку выбирать. А тут удар. На приличной такой скорости въехали", — заявил Селин.
Напомним, в начале июня стало известно, что в Питере голливудский актер Джонни Депп попал в аварию — машина, в которой ехал артист, не вписалась в поворот и въехала в стену.