Знойная экс-"ВИА Гра" похвасталась загорелым телом в бикини

Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась пикантными фото с отдыха на фешенебельном курорте на севере Сардинии Порто-Черво.

На снимках, которые певица выложила на своей странице в Instagram, она предстала в купальниках, демонстрируя идеальные загорелые формы.

"Всегда грустно отпускать лето... Но насыщенная осень ждет меня" , - подписала фото Димопулос.

Фанаты Димопулос засыпали ее комплиментами, отметив, что у нее идеальная фигура.

"Очень сексуально!", "Горяча", "О Боги! Ты прекрасна", "Просто космос", - расхваливали подписчики.

Ранее Санта Димопулос взволновала фанатов фото в платье с сексуальным разрезом.