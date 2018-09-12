"Опять старуха в труселях": Ани Лорак покрасовалась в блестящем наряде

Ани Лорак показала фото в блестящем наряде / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в блестящем наряде.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за шесть часов он собрал более 69 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в короткой кофте с длинными рукавами и в шортиках.

"Каждый миг нашей жизни наполняем радостью и любовью. Пусть люди чувствуют ваш свет… Каждая душа уникальна…", — подписала фото певица.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Опять старуха в труселях! Фу!", — написал _egorowitsh. "Обалденная Каролиночка!", — считает Vitalisinger. "Лорак без фотошопа — как ноль без палочки!", — выразил мнение Petrowistsh.

Ани Лорак показала фото в блестящем наряде / instagram.com/anilorak

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.