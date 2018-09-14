"Дашка-сексуашка": Астафьева поразила фанатов фото декольте

Даша Астафьева поделилась пикантными фото / instagram.com/da_astafieva

Известная украинская поп-исполнительница, актриса и модель, прославившаяся съемками в легендарном мужском журнале Playboy, Даша Астафьева показала кадры со сьемок нового сериала "Кошмарный директор".

На новых фото, которыми знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в строгих образах, акцентируя внимание на пышное декольте.

"Приходится помогать тем, кому сложно держать себя в руках...", - подписала кадр Астафьева.

Поклонники обратили внимание на выдающуюся грудь знаменитости, назвав ее фигуру аппетитной.

"Аппетитно", "О, да, классная грудь", "Даша - огонь", "Да уж, трудно наверное держать себя в руках, когда рядом в руках такая красота", "Дашка-сексуашка", - расхваливали подписчики.

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