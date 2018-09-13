"Анорексия?": Сеть озадачило новое фото Насти Каменских

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в Сети новое фото. На нем она запечатлена в длинном черном плате и черном жакете.

Отметим, что пользователи в Instagram раскритиковали новый снимок Каменских:

"Ее ветром не унесет?", "Такая сочная деваха была, зачем так худеть", "Красива, але дуже худа. Тобі худорлявість не личить", "Вы выглядите больной и усталой!", "Старая больная женщина", "Некоторым людям нельзя худеть - они стареют", "Излишняя худоба тебя очень старит! Я вообще фанатка и твоего голоса и внешности; внешности, которая была чуть раньше, но, это слишком с похудением, как старая больная бабулька, шедшая с похорон выглядишь", "Анорексия?", - пишут в Сети.

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась оголенными ягодицами.