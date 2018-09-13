Фото Лорак в красном плаще вызвало восторги и обвинения

Лорак вызвала двойственное впечатление / instagram.com/anilorak

Новое фото, которым поделилась известная украинская певица Ани Лорак, вызвало как одобрение подписчиков, так и их недовольство.

Певица сделала селфи в автомобиле, будучи одета в красный плащ, и разместила снимок на своей странице в Instagram.

Фотографию тут же начали бурно обсуждать подписчики. Наряду с множеством хвалебных комментариев певицу заподозрили в увлечении ботоксом, которым она пытается скрыть свои годы. Впрочем, все негативные комментарии оперативно удаляют модераторы.

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.