Фото Лорак в красном плаще вызвало восторги и обвинения

13 сентября 2018, 22:55

В частности, певицу обвинили в использовании ботокса.

Лорак вызвала двойственное впечатление
Лорак вызвала двойственное впечатление / instagram.com/anilorak

Новое фото, которым поделилась известная украинская певица Ани Лорак, вызвало как одобрение подписчиков, так и их недовольство.

Певица сделала селфи в автомобиле, будучи одета в красный плащ, и разместила снимок на своей странице в Instagram.

Фотографию тут же начали бурно обсуждать подписчики. Наряду с множеством хвалебных комментариев певицу заподозрили в увлечении ботоксом, которым она пытается скрыть свои годы. Впрочем, все негативные комментарии оперативно удаляют модераторы.

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.  

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Ани Лорак фотография. лайки
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