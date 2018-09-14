Алла Пугачева напугала младшую дочь

Алла Пугачева шутливо напугала свою дочь / instagram.com/alla_orfey

Известный российский юморист, телеведущий и актер, муж Аллы Пугачевой — Максим Галкин поделился с подписчиками видео, на котором его дочь 4-летняя Лиза рассказывала стихотворение про букву "Ъ".

В ролике, который артист опубликовал на своей странице в Instagram, Лиза сидит на квадроцикле, рассказывая стих. В это время Пугачева с балкона дома окликает ее, и девочка мгновенно вскакивает, театрально причитая, седлает свой игрушечный квадроцикл, и уезжает на нем.

"Аааа, это мама! Мам, ты меня так напугала!", - через мгновение поняла Лиза.

Подписчики артиста расхвалили артистичность Лизы, и назвали ее белокурым ангелочком.

"Чудесное создание!", "Белокурый ангелочек", "Какая у нее мимика, жесты, не говоря уже о памяти. Умничка. Спасибо, что делитесь видео!", "Мама как Джульетта на балконе", "Артистичная, как родители, прелесть!", - расхваливали поклонники.

Ранее Алла Пугачева заявила, что готова "сменить пол".