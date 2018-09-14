Алла Пугачева напугала младшую дочь

Лиза театрально изобразила испуг, и бросилась бежать на игрушечном квадроцикле.
Известный российский юморист, телеведущий и актер, муж Аллы Пугачевой — Максим Галкин поделился с подписчиками видео, на котором его дочь 4-летняя Лиза рассказывала стихотворение про букву "Ъ".
В ролике, который артист опубликовал на своей странице в Instagram, Лиза сидит на квадроцикле, рассказывая стих. В это время Пугачева с балкона дома окликает ее, и девочка мгновенно вскакивает, театрально причитая, седлает свой игрушечный квадроцикл, и уезжает на нем.
"Аааа, это мама! Мам, ты меня так напугала!", - через мгновение поняла Лиза.
Подписчики артиста расхвалили артистичность Лизы, и назвали ее белокурым ангелочком.
"Чудесное создание!", "Белокурый ангелочек", "Какая у нее мимика, жесты, не говоря уже о памяти. Умничка. Спасибо, что делитесь видео!", "Мама как Джульетта на балконе", "Артистичная, как родители, прелесть!", - расхваливали поклонники.
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