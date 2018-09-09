Пугачева заявила, что готова "сменить пол"

Пугачева готова "сменить пол" ради песни / Скриншот видео с youtube.com

Российская Примадонна Алла Пугачева повергла в шок своих поклонников, заявив, что она готова "сменить пол".

Правда, шок был недолгим: оказалось, что певица просто выразила желание исполнить известную песню, которая поется от мужского имени, пишет Газета.Ру.

Ситуация разъяснил известный российский певец Леонид Агутин. В этом году он намерен отметить свое 50-летие юбилейным концертом в ноябре. Одной из участниц концерта и станет Пугачева. Несмотря на то, что она чужие композиции практически никогда не перепевает – для песни Агутина звезда сделает исключение.

Выбор Примадонны пал на песню "Ты плачешь" из альбома "Просто о важном" 2016 года, в которой есть слова: "Ты плачешь на моем плече, почему ты так красива, иногда невыносима".

Пугачева заявила, что в этом месте придется "сменить пол", пообещав самостоятельно подкорректировать текст.

Ранее Алла Пугачева и Лайма Вайкуле в компании Игоря Николаева провели вечер на пляжной вечеринке. Мнение подписчиков по поводу внешности знаменитостей разделились.