"Совсем не узнать": Анну Семенович обвинили в увлечении пластикой

Анна Семенович похвасталась декольте / Instagram

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась фото, которое разнесли ее подписчики.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена в красном бархатном халате, демонстрируя декольте и высокий разрез.

Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни стали обвинять Семенович в походах к пластическому хирургу, другие расхвалили ее образ.

"Совсем не узнать, потянула скулы и губы переделала", "Отфотошопили хорошо", "Сексуально", "Классные ножки", "А что с руками, как будто не ее?", - писали юзеры.

Ранее Анна Семенович в халатике покрасовалась в сексуальной позе.