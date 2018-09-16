"Совсем не узнать": Анну Семенович обвинили в увлечении пластикой

Знаменитость позировала в пикантном образе.
Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась фото, которое разнесли ее подписчики.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена в красном бархатном халате, демонстрируя декольте и высокий разрез.
Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни стали обвинять Семенович в походах к пластическому хирургу, другие расхвалили ее образ.
"Совсем не узнать, потянула скулы и губы переделала", "Отфотошопили хорошо", "Сексуально", "Классные ножки", "А что с руками, как будто не ее?", - писали юзеры.
Только отпустив прошлое, можно стать счастливым в будущем. Только простив себя и всех, кто преподал нам когда-то неприятный урок, можно стать счастливым в настоящем. Все для чего-то, пока нам это не суждено понять, но однажды, через тысячи лет жизни, когда наша Душа будет готова , мы найдём суть всего и мне кажется она будет очень проста и понятна?? А пока давайте учиться любить и наслаждаться приключением под названием Жизнь ❤️ Меня часто посещают волшебные мысли, особенно после долгого рабочего дня , когда я наслаждаюсь приятной усталостью и заглядываю в самую глубокую частичку своей Души ❤️ Спокойной ночи любимые и спасибо за комменты , я их прочитала и теперь с удовольствием засну ? Photo ?: @nellyamartirosova MUAH?: @britskayakaterina_muah Style ?: @ynastyle #анясеменович #мысливслух? #позитивщики❤️❤️❤️
Ранее Анна Семенович в халатике покрасовалась в сексуальной позе.