Звезды Евровидения неожиданно запели на украинском языке: опубликовано видео

Белорусы потрясающе спели на украинском языке / Фото: УНИАН

Белорусская группа Naviband сняла клип на композицию, которую исполнители исполнили на украинском языке.

"Музыканты показали видео на новую композицию "Печальное море", а также анонсировали осенние концерты в украинских городах: Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и Луцке", - пишет местный портал Tut.by.

Музыканты сознались, что идея записать песню на украинском возникла спонтанно. Они добавили, их поразило сходство звучания с белорусским языком.

"За последние 2 года мы с группой нередко бывали в Украине с концертами, поэтому давно думали о том, чтобы записать песню на украинском - красивом, благозвучном и очень похожим на наш родной. Белорусской была написана песня "Печальное море", но в процессе подготовки песни на студии кто-то напел несколько слов на украинском, и нас очень зацепила эта идея", - рассказали участники Naviband.

Напомним, в 2017 году Naviband представляли Беларусь на песенном конкурсе Евровидение, проходившем в Киеве с песней "История моей жизни". Коллектив набрал 83 балла и занял 17 место.

Как ранее сообщалось, 64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в израильском Тель-Авиве в Expo Tel Aviv.