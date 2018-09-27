Меган Маркл заморозила яйцеклетки по указанию Елизаветы II - СМИ

Меган Маркл заморозила яйцеклетки, уверяют СМИ / Фото: Reuters

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заморозила яйцеклетки по требованию королевы Елизаветы II.

По инормации западных СМИ, герцогиня обратилась в специализированную клинику, чтобы подтвердить, что она сможет иметь детей, и родить королеве правнуков.

"Меган была в шоке, когда ее заставили пройти тест на плодовитость, но у нее не было другого выхода", - сообщил инсайдер.

По словам инсайдера, это было сделано до свадьбы, и лишь когда медики доказали, что Маркл сможет имет детей, Елизавета II дала соглашение на брак Меган и принца Гарри.

Официально данные об исследованиях не подтверждаются.

Ранее сообщили, что Меган Маркл беременна - мать герцогини пошла на курсы по уходу за детьми.