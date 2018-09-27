Меган Маркл заморозила яйцеклетки по указанию Елизаветы II - СМИ

В королевской семье опасаются, что 37-летняя Меган не сможет родить.
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заморозила яйцеклетки по требованию королевы Елизаветы II.
По инормации западных СМИ, герцогиня обратилась в специализированную клинику, чтобы подтвердить, что она сможет иметь детей, и родить королеве правнуков.
"Меган была в шоке, когда ее заставили пройти тест на плодовитость, но у нее не было другого выхода", - сообщил инсайдер.
По словам инсайдера, это было сделано до свадьбы, и лишь когда медики доказали, что Маркл сможет имет детей, Елизавета II дала соглашение на брак Меган и принца Гарри.
Официально данные об исследованиях не подтверждаются.
Ранее сообщили, что Меган Маркл беременна - мать герцогини пошла на курсы по уходу за детьми.