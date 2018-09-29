Ангелы усатого "Чарли": Каминская и Астафьева "взорвали" сеть фото с Зибровым

Артисты снимаются в общем фильме / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинские исполнительницы Слава Каминская и Даша Астафьева покорили сеть забавными фото с Павлом Зибровым.

Снимками артистки поделились на своих страницах в Instagram. Знаменитости снимаются в фильме "Продюсер", и решили поделиться снимками в образах героев голливудской киноленты "Ангелы Чарли".

В роли Чарли выступил Зибров, а певицы стали его наемницами, приняв в кадре боевые позы.

"Ангелы Чарли, которых вы заслужили", - шутливо подписала фото Каминская.

Поклонникам понравились необычные фото знаменитостей, однако большую часть комментариев они оставляли о Зиброве.

"Зибров похож на вазелинового ковбоя из фильма "Стриптиз", "Зибров моща, сплошная харизма, круче чем у Иво Бобула", "Не уверена, что усатый Чарли заслужил таких ангелов", "Зибров на Михалкова тут очень похож", - писали юзеры.

Ранее группа "НеАнгелы" поразила прозрачными нарядами на красной дорожке.