Ангелы усатого "Чарли": Каминская и Астафьева "взорвали" сеть фото с Зибровым

Знаменитости снимаются в общем фильме.
Украинские исполнительницы Слава Каминская и Даша Астафьева покорили сеть забавными фото с Павлом Зибровым.
Снимками артистки поделились на своих страницах в Instagram. Знаменитости снимаются в фильме "Продюсер", и решили поделиться снимками в образах героев голливудской киноленты "Ангелы Чарли".
В роли Чарли выступил Зибров, а певицы стали его наемницами, приняв в кадре боевые позы.
"Ангелы Чарли, которых вы заслужили", - шутливо подписала фото Каминская.
Поклонникам понравились необычные фото знаменитостей, однако большую часть комментариев они оставляли о Зиброве.
"Зибров похож на вазелинового ковбоя из фильма "Стриптиз", "Зибров моща, сплошная харизма, круче чем у Иво Бобула", "Не уверена, что усатый Чарли заслужил таких ангелов", "Зибров на Михалкова тут очень похож", - писали юзеры.
Ранее группа "НеАнгелы" поразила прозрачными нарядами на красной дорожке.