Мамина копия: "Роксолана" Мерьем Узерли показала подросшую дочь

Мерьем Узерли показала подросшую дочь / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли решила порадовать фанатов, опубликовав фото с подросшей дочерью - 4-летней Ларой.

Знаменитость опубликовала в Instagram фотоколлаж, на котором она запечатлена с дочкой с масками приложения Snapchat.

Рассмотрев совместные фото Мерьем и Лары, поклонники отметили, что девочка очень похожа на свою звездную маму.

"Красавицы!", "Обожаю вас", "Как похожи!", "Мамина копия", - писали поклонники.

Напомним, Узерли стала мамой в феврале 2014 года, с отцом ребенка у артистки отношения не сложились, и она приняла решение воспитывать дочь самостоятельно.

Ранее Мерьем Узерли удивила фанатов размером бюста.