"Танцы со звездами": зрители могут вернуть любимую пару на шоу

Одна из шести пар вернется на паркет / 1plus1.ua

Телеведущая Оксана Марченко покинула танцевальное шоу "Танцы со звездами" из-за серьезной травмы, и теперь телезрители смогут вернуть в проект одну из пар, которая уже выбыла.

Об этом стало известно на странице шоу в Instagram. Все, что нужно сделать – проголосовать за пару, которую хотите вернуть на проект, на сайте 1+1.

"Мы объявляем зрительское голосование, которое определит, кто из участников сможет вернуться на проект! Результаты станут известны во время прямого эфира, который состоится в это воскресенье в 21.00. Не теряйте времени - голосуйте за вашего фаворита! Их судьба в ваших руках! Будут учитываться только голоса на сайте", - сказано в обращении.

Проект уже оставили шесть звездных пар: Павло Зибров и Мария Шмелева, Злата Огневич и Дмитрий Жук, Маша Ефросинина и Максим Леонов, Денис Беринчик и Катерина Белявская, Николай Тищенко и NANA, Анита Луценко и Александр Прохоров.

Ранее стало известно, кто покинул проект в седьмом прямом эфире.