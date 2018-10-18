Умер участник известной группы "Нэнси"

Умер Сергей Бондаренко / https://www.facebook.com/sergey.nensi

18 октября утром ушел из жизни участник известной украинской группы "Нэнси", сын основателя коллектива Анатолия Бондаренко Сергей. С 2007 года парень пел в коллективе вместе с отцом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Анатолий.

"Сегодня в 4:04 умер Сережа", - сообщил основатель коллектива.

Сергею был 31 год, в пресс-службе группы сообщили, что смерть Сергея не связана с несчастным случаем, но говорить о причинах не стали.

Ранее умер знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур.