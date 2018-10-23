Против дискриминации по возрасту: Пригожин показал 50-летнюю Валерию в коротких шортах

Фотосессия певицы в откровенном наряде вызвала осуждение фанатов.
Муж известной певицы Валерии, которой недавно исполнилось 50 лет, Иосиф Пригожин вступился за свою жену. Артистку оскорбляли в Сети из-за недавней фотосессии – певица примерила много откровенных образов, но больше всего вызвал осуждение юзеров снимок, на котором Валерия позирует в прозрачной блузке, нюдовом лифе и высоких черных трусах.
Пригожин на своей странице в Instagram назвал дискриминацию по возрасту исключительно российской болезнью, и призвал женщин следить за собой, заниматься спортом, и правильно питаться.
"#Ageism, дискриминация по возрасту, - исключительно российская болезнь. Ну как не гордиться и не ставить многим женщинам и девушкам в пример, которые уже в тридцать выглядят, как старушки, мою Валерию. Как еще доказать, если не таким образом, что красота женщины не имеет ни возраста, ни границ, и во многом зависит от самого человека. Здоровый образ жизни, правильное питание, спорт и любовь, самый сильный двигатель и мотиватор", - написал Пригожин.
Однако и в комментариях под постом Пригожина развернулись жаркие обсуждения. Юзеры поделились на две враждующие стороны: одни считают, что Валерия выглядит прекрасно, ей стоит и дальше сниматься в таких фотосессиях. Другие же уверены, что секрет таких фото – в качественной обработке и макияже.
"Валерия потрясающая, чувственная и умеющая себя выразить через разные образы", "Мне б так в 50 выглядеть", "Обалденно! Пример для многих женщин", "Но не такие сиськи надо показывать! На что смотреть? Ужас! А теперь, когда буду смотреть на Валерию, - буду видеть ее ужасные сиськи! С башкой надо дружить в 50 лет-то!", "Качественная обработка фото и весь секрет!", - писали юзеры.
#Ageism , дискриминация по возрасту -исключительно российская болезнь. Ну как не гордиться и не ставить многим женщинам и девушкам в пример, которые уже в тридцать выглядят, как старушки, мою @valeriya . Как ещё доказать, если не таким образом, что красота женщины не имеет ни возраста, ни границ и во многом зависит от самого человека. Здоровый образ жизни, правильное питание от @nosecretbyvaleriya спорт и любовь, самый сильный двигатель и мотиватор. #валерия @damir_zhukenov @mariachepchugova_mua @creation_13 Топ и шорты - @yaninafashion #valeriya
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Ранее Валерия шокировала поклонников выбором наряда.