Против дискриминации по возрасту: Пригожин показал 50-летнюю Валерию в коротких шортах

Муж Валерии заступился за певицу / instagram.com/valeriya

Муж известной певицы Валерии, которой недавно исполнилось 50 лет, Иосиф Пригожин вступился за свою жену. Артистку оскорбляли в Сети из-за недавней фотосессии – певица примерила много откровенных образов, но больше всего вызвал осуждение юзеров снимок, на котором Валерия позирует в прозрачной блузке, нюдовом лифе и высоких черных трусах.

Пригожин на своей странице в Instagram назвал дискриминацию по возрасту исключительно российской болезнью, и призвал женщин следить за собой, заниматься спортом, и правильно питаться.

"#Ageism, дискриминация по возрасту, - исключительно российская болезнь. Ну как не гордиться и не ставить многим женщинам и девушкам в пример, которые уже в тридцать выглядят, как старушки, мою Валерию. Как еще доказать, если не таким образом, что красота женщины не имеет ни возраста, ни границ, и во многом зависит от самого человека. Здоровый образ жизни, правильное питание, спорт и любовь, самый сильный двигатель и мотиватор", - написал Пригожин.

Однако и в комментариях под постом Пригожина развернулись жаркие обсуждения. Юзеры поделились на две враждующие стороны: одни считают, что Валерия выглядит прекрасно, ей стоит и дальше сниматься в таких фотосессиях. Другие же уверены, что секрет таких фото – в качественной обработке и макияже.

"Валерия потрясающая, чувственная и умеющая себя выразить через разные образы", "Мне б так в 50 выглядеть", "Обалденно! Пример для многих женщин", "Но не такие сиськи надо показывать! На что смотреть? Ужас! А теперь, когда буду смотреть на Валерию, - буду видеть ее ужасные сиськи! С башкой надо дружить в 50 лет-то!", "Качественная обработка фото и весь секрет!", - писали юзеры.

Ранее Валерия шокировала поклонников выбором наряда.