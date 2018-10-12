"50-летние дамы не должны показывать титюшечки": Валерия нарвалась на критику за фотосессию

12 октября 2018, 06:14

Певица предстала в смелых образах.

  • Валерия https://www.instagram.com/damir_zhukenov/
  • Валерия https://www.instagram.com/damir_zhukenov/
  • Валерия https://www.instagram.com/damir_zhukenov/
  • Валерия https://www.instagram.com/damir_zhukenov/
  • Валерия https://www.instagram.com/damir_zhukenov/

Российская певица Валерия, которой недавно исполнилось 50 лет, предстала в необычных образах для фотографа-фаната ее творчества Дамира Жукенова, который год добивался расположения певицы.

Снимки фотограф показал на своей странице в Instagram. На фото, которое вызвало наибольшее осуждение фанатов, Валерия позирует в прозрачной блузке, нюдовом лифе и высоких черных  трусах.

Однако подписчики не так уж и радушно отреагировали на снимки, упрекнув Валерию в том, что ей 50 лет, и, мол, такой возраст не позволяет фотографироваться в таких откровенных образах.

"Неуместно матери стольких детей, и тем более в таком возрасте фоткаться в подобном образе, и с раздвинутой рогаткой. Аморальщина, как минимум. Всему есть предел!", "50-летние дамы не должны показывать титюшечки. Нужно быть скромнее", "Вы считаете, что это красиво? На фото – женщина за 50. Где и что у нее с грудью – не понимаю. Чего она хочет? Может, печалится об утраченной молодости. Что здесь красиво?", - писали юзеры.

Ранее Валерия шокировала поклонников выбором наряда.

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Валерия
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