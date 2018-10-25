"Волочкова просто нервно курит": экс-Nikita показала шпагат на отдыхе

Анастасия Кумейко похвасталась растяжкой / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana Анастасия Кумейко отдыхает на курорте в Египте, и делится с поклонниками фото и видео своих развлечений.

На своей странице в Instagram артистка показала идеальную растяжку, похвасталась фигурой в купальнике, и придумала новый вид купания – "тверкопогружение".

"Нельзя быть такой прекрасной!", "Кисуля всегда в форме", "Шикарный шпагат, и вы тоже", "Настя, я в восторге! Так изящно и целомудренно! Волочкова просто нервно курит в коридоре", - расхваливали поклонники.

Ранее Анастасия Кумейко взбудоражила воображение фанатов.