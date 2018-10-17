Кусочек льда вместо конфеты: экс-Nikita взбудоражила воображение фанатов

Артистка похвасталась аппетитными формами.
Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana Анастасия Кумейко завела фанатов сексуальным роликом.
На своей странице в Instagram артистка выложила видео, на котором она игриво перебирает кусочек льда во рту, а также проводит им по телу.
Подписчики отметили, что из-за видео им становится жарко, и они тоже не прочь охладиться льдом.
"Мала, та ты агонь", "Жарко, хоть и из морозильника лед достала", "Ох и жопочка", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Кумейко устроила жаркие танцы у окна в одном полотенце.