Кусочек льда вместо конфеты: экс-Nikita взбудоражила воображение фанатов

Кумейко показала новое видео / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana Анастасия Кумейко завела фанатов сексуальным роликом.

На своей странице в Instagram артистка выложила видео, на котором она игриво перебирает кусочек льда во рту, а также проводит им по телу.

Подписчики отметили, что из-за видео им становится жарко, и они тоже не прочь охладиться льдом.

"Мала, та ты агонь", "Жарко, хоть и из морозильника лед достала", "Ох и жопочка", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко устроила жаркие танцы у окна в одном полотенце.