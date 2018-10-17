Кусочек льда вместо конфеты: экс-Nikita взбудоражила воображение фанатов

17 октября 2018, 03:18

Артистка похвасталась аппетитными формами.

Кумейко
Кумейко показала новое видео / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana Анастасия Кумейко завела фанатов сексуальным роликом.

На своей странице в Instagram артистка выложила видео, на котором она игриво перебирает кусочек льда во рту, а также проводит им по телу.

Подписчики отметили, что из-за видео им становится жарко, и они тоже не прочь охладиться льдом.

"Мала, та ты агонь", "Жарко, хоть и из морозильника лед достала", "Ох и жопочка", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко устроила жаркие танцы у окна в одном полотенце.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Анастасия Кумейко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
05:04
"Очень необычно и игриво": украинская телеведущая покорила горячей фотосессией
04:33
Психолог посоветовала, как избавиться от страха "что скажут люди" Видео
03:57
В Facebook будут бороться с фейками во время выборов в США - Reuters
03:18
Кусочек льда вместо конфеты: экс-Nikita взбудоражила воображение фанатов Видео
02:52
Матиос назвал возможную причину взрывов на арсенале под Ичней Видео
02:15
Медики рассказали, в каких позах можно заниматься сексом с беременными
00:38
Американец в Су-27 изучал психологию вероятного противника - экс-депутат ВР Украины
16 октября, вторник
23:59
Лига Наций: Украина - Чехия 1:0
23:49
В Ивано-Франковске детей нарядили в костюмы куриного филе
23:09
Эксперты рассказали, какими вредными привычками сильнее всего страдают женщины
22:59
Беларусского священника наказали за критику Патриарха РПЦ Кирилла
22:28
Экс-глава МИД Украины: самоизоляция РПЦ станет для нее катастрофой
22:22
В Киев с проверкой трат на "оборонку" нагрянули аудиторы Трампа - СМИ
22:12
Москва заявила о готовности выйти из Совета Европы
21:54
В Чехии задержали группу россиян по обвинению в хакерской атаке на МИД
21:31
"Дышащие на ладан ржавые самолеты": в России обругали Су-27 ВВС Украины
21:17
США отреагировали на сообщение о гибели американского пилота при крушении Су-27
20:53
"Крутить начало еще над селом": очевидцы рассказали о моменте падения Су-27 - фото Фото
20:47
Опубликовано видео с места крушения Су-27 под Винницей Видео
20:21
Прокуратура начала расследование падения Су-27 в Винницкой области
20:13
Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея из-за автокефалии УПЦ
19:54
Рада окончательно сняла с эксплуатации Чернобыльскую АЭС
19:37
Россия перебрасывает в Азовское море еще два корабля погранохраны ФСБ
19:16
Генштаб ВСУ удалил информацию о гибели американского летчика при крушении Су-27
18:44
Стало известно имя задержанного во Франции "мертвого" украинского коррупционера
18:33
Крушение Су-27: найдены обломки самолета, оба пилота погибли
18:19
Венгрия продолжает раздавать паспорта закарпатским украинцам, несмотря на скандал - СМИ Видео
17:57
В Сети показали, как боевики готовят детей-жителей Горловки к войне Фото
17:51
РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату
17:50
В Украине во время учений разбился истребитель Су-27
17:31
Во Франции поймали украинского коррупционера, который инсценировал свою смерть
17:14
Ушел из жизни легендарный игрок и тренер "Динамо" Олег Базилевич
17:12
В УПЦ МП сравнили действия Константинополя в Украине с аннексией Крыма
16:59
Сенцов попал в реанимацию Видео
16:45
Названа шокирующая стоимость сгоревших в Украине боеприпасов
16:41
Эффективное и производительное оборудование новости компании
16:21
Рэп-звезда попал в скандал из-за клипа с обнаженной "Меланьей Трамп" Видео
16:16
Командующий ВМС Украины пообещал разгромить "империю зла РФ"
16:01
"Одобряем-с": больше трети украинцев поддержали языковые квоты на радио и ТВ
15:59
"Перед входом в гей-клуб": под Житомиром установили голый памятник братьям Кличко Видео
15:40
"Ужасающая статистика": Матиос рассказал сколько людей потеряли ВСУ из-за небоевых потерь
15:27
Каждый второй украинец счел запрет российских телеканалов ошибкой
15:03
Порошенко прокомментировал передачу Андреевской церкви Варфоломею Видео
15:01
"Просто взрыв": Светлана Лобода покорила фанатов откровенным видео Видео
14:55
Попытка провалилась. В США суд "обломал" порнозвезду, хотевшую засудить президента Трампа
14:50
Киевлянам вернули горячую воду - Кличко
14:32
Рада приняла решение по лишению Вилкула неприкосновенности
14:17
Украина - Чехия: анонс матча Лиги Наций, где смотреть, оценки букмекеров
14:01
Что будет с Украиной, если завтра наступит мировой кризис мнение
13:48
"Просто не узнать!": Сергей Сивохо шокировал фанатов внешним видом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять