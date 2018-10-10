Экс-Nikita устроила жаркие танцы у окна в одном полотенце

Артистка взволновала фанатов откровенными движениями.
Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, поразила фанатов пикантными танцами.
На своей странице в Instagram артистка выложила видео, на котором она активно двигается под песню в одном лишь полотенце
"Что может быть слаще неожиданного "Выходи, я подъехал"? Бегу-бегу, но сначала танцы", - написала Кумейко.
Фанаты артистки бурно отреагировали на видео, требуя, чтобы Кумейко станцевала без полотенца.
"Боже, это полотенце хоть когда-нибудь упадет уже?", "У тебя самые красивые ножки на земле", "Ядерная!", "Ждал, пока снимешь полотенце", - отреагировали юзеры.
Ранее Анастасия Кумейко вызвала жаркие споры необычным вопросом.