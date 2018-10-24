"На Юлю Тимошенко похожа": Настя Каменских удивила фанатов новым образом

Артистка запечатлена в рубашке с принтом.
Известная украинская певица Настя Каменских покрасовалась в новом осеннем образе.
На своей странице в Instagram и в Insta-сториз артистка выложила фото стильного наряда: полупрозрачная рубашка с принтом, черные джинсы с рваностями и черные ботинки.
Фанаты удивились тому, что певица снялась одетой, и сравнили ее из-за прически с политиком Юлией Тимошенко.
"Прикольно, на Юлю Тимошенко похожа", "Косишь под Юль Владимировну?", "Какая рубашка классная", "Вау, Настя, ты можешь фотографироваться не голой?", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских покрасовалась в леопардовом наряде.