"Какие аппетитные формы": Настя Каменских покрасовалась в леопардовом наряде

Настя Каменских похвасталась округлыми формами / https://www.instagram.com/gg_project/

Известная украинская певица Настя Каменских вызвала неоднозначную реакцию фанатов своим нарядом.

На своей странице в Instagram артистка показала фото с презентации ее первого сольного альбома "No Komments". На снимке артистка запечатлена в обтягивающем комбинезоне в леопардовый принт.

Мнения фанатов по поводу образа артистки кардинально разделились: одни расхваливали формы Каменских, другие же советовали сменить дизайнера из-за нелепого образа.

"Какие аппетитные формы", "Ужас - этот леопардовый костюм. Не понимаю твоего дизайнера, куда она смотрит", "Очень крутая и красивая, похожа на Beyoncе", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских покрасовалась в полупрозрачном комбинезоне.