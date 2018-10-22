"Как женщина-кошка": Настя Каменских покрасовалась в полупрозрачном комбинезоне

Настя Каменских покрасовалась в стильном комбинезоне / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских показала стильный концертный наряд.

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором она позирует в черном комбинезоне, который плотно обтягивает ее фигуру. Сквозь прозрачный верх виден бюст певицы, образ она дополнила поясом с цепями и черными ботильонами.

"Два концерта за одну ночь в Германии! Благодаря моей #nkteam. Люблю вас, ребята", - написала певица.

Фанаты заметили, что Каменских похудела, и выглядит очень эффектно.

"Пантера", "Как женщина-кошка", "Фигура зачетная, вот только надо поправиться, худая стала", "Сексуальненькая такая", - писали фанаты.

Ранее Настя Каменских похвасталась пышным бюстом.