Муж Ани Лорак набил татуировку с именем дочери

Муж Ани Лорак сделал тут с именем дочери / https://www.instagram.com/muratnalca/

Муж певицы Ани Лорак киевский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу набил себе татуировку с именем дочери Софии.

На своей странице в Instagram в Insta-сториз Налчаджиоглу показал фото с дочкой, на котором он обнимает ее, подписав снимок: "Счастье. Семья. Любовь".

На другом кадре он показал тату, на котором видно имя "София", добавив стикер со словами "I love you" (Я люблю тебя).

Мурат с дочкой Софией / https://www.instagram.com/muratnalca/

Мурат набил тату с именем дочери / https://www.instagram.com/muratnalca/

Напомним, в конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.

Ранее СМИ выяснили, попадал ли муж Ани Лорак в масштабное ДТП в Киеве.