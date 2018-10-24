СМИ выяснили, попадал ли муж Ани Лорак в масштабное ДТП в Киеве

Мурат Налчаджиоглу не был участником масштабного ДТП в Киеве / Instagram

Муж украинской певицы Ани Лорак (Каролина Куек), турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу выложил в Сеть фотографию с места масштабной аварии в Киеве, из-за чего ряд СМИ решили, что он был участником ДТП.

Предприниматель в своем Instagram Stories просто добавил cкриншот из видео, которое опубликовал в соцсети основатель одного из рекламных агентств — Андрей Федорив, пишет "Информатор".

"Сам Андрей сообщил…, что также участником аварии не является, ведь ехал на несколько автомобилей выше. Потому кран, у которого отказали тормоза, его не зацепил", — отметило издание.

Мурат Налчаджиоглу не был участником масштабного ДТП в Киеве / Скриншот с kiev.informator.ua

Напомним, произошла 23 октября в Киеве на Печерске произошла масштабная авария с участием автокрана, пострадали три человека. Водитель автокрана утверждал, что у машины отказали тормоза.

Ранее стало известно, что Мурата Налчаджиоглу заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что Ани Лорак разводится с супругом.