"Похожа на Светку Лободу": Леся Никитюк показала образ к Хэллоуину

Леся Никитюк позировала в образе к Хэллоуину / instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая, участница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в кровавом образе к празднику Хэллоуин.

Ведущая отметила Хэллоуин в одном из ресторанов Киева, говорится на ее странице в Instagram.

Никитюк праздновала с подругами — бывшей моделью, бизнесвумен, женой ресторатора и телеведущего Николая Тищенко Аллой Барановской и экс-участницей группы Nikita, DJ Nana Анастасией Кумейко.

"Это была фантастическая ночь Хэллоуина…", — подписала снимки ведущая.

Читайте также"Мелькает искра": Леся Никитюк рассказала об отношениях с партнером по "Танцах со звездами"Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Леся, как по мне, то очень похожа на Светку Лободу (украинская певица Светлана Лобода — Ред.)", — считает zoiagorban.

"Шикарный образ, видела, ты как всегда прекрасна", — написала _vikaefanova_. "Почему на Мэрилин Монро (американская актриса, певица, модель — Ред.) похожа?", — спросила nastiailarionova4.

Напомним, в эфире третьего выпуска нового сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов станцевали самбу, после танца один из членов жюри — хореограф Влад Яма, раскритиковал участницу, а она ему закрыла рот.

Справка. Хэллоуин — старинный кельтский праздник, его ежегодно отмечают 31 октября в канун Дня всех святых. Традиционно Хэллоуин празднуют в англоязычных странах, однако в последние годы начали отмечать и в Украине.